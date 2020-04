Transmitirá Arquidiócesis días mayores de Semana Santa por internet

La Arquidiócesis Primada de México (APM) informó que en el marco de la jornada nacional de Sana Distancia por la epidemia de COVID-19, los días mayores de la Semana Santa y sus celebraciones serán transmitidas por internet.

En comunicado, la Arquidiócesis indicó que la señal será generada por la Basílica de Guadalupe los días 9, 10 y 11 de abril, y contará con el apoyo de El Heraldo Media Group, en su canal de televisión, y retransmitida a través del Canal 10 de televisión abierta, 151 de Izzi y 161 Sky.

El documento señala que el horario de transmisión será jueves, viernes y sábado (Días Mayores de la Semana Santa), en concordancia con las directrices del Vaticano; a su vez, las celebraciones serán transmitidas por las redes sociales de la Basílica.

