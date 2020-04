Trabajadores del Ayuntamiento de Valle, donarán 10% de su sueldo para apoyar a los que menos tienen

-Asegura la Presidenta del DIF que está iniciativa se extiende para seguir entregando productos de primera necesidad.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La Presidenta del DIF de Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya anunció que se seguirá apoyando a los que menos tienen, por lo que aseguró que todos los trabajadores del Ayuntamiento y sin excepción de nadie, han decidido donar un 10% de su sueldo para seguir adquiriendo productos básicos y darles a los más necesitados, pues dijo que se busca contribuir en los apoyos alimentarios para pasar esta Cuarentena.

Esta iniciativa se extendió luego de que algunos trabajadores decidieran comprar productos comestibles de su propio bolsillo, para apoyar a las familias humildes a lo que posteriormente el edil Rey Magaña informó que donaría el 100 de su sueldo para comprar más productos de la canasta básica, por lo que este día el 100% de los trabajadores decidieron participar para apoyar sobre todo a los adultos mayores.

Así mismo, explicó que se está trabajando a marchas forzadas y concientizando a la gente del peligro que representa el que alguien contraiga esta enfermedad, es por eso que indicó que se debe hacer frente con responsabilidad la siguiente fase que es la más crítica, aun así, detalló que siguiendo las recomendaciones podrán seguir adelante y regresar a su vida normal.

Así mismo, mandó un mensaje a la ciudadanía exhortándolos a permanecer en sus hogares y que las personas de escasos recursos, serán beneficiadas con la entrega de estos apoyos, que nace de los mismos trabajadores del Ayuntamiento para que las personas más necesitadas puedan tener con que alimentarse en esta Cuarentena, afirmando que quien no pueda ir al Ayuntamiento el mismo personal haría visita domiciliaria para entregar estos apoyos.

