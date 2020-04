Se quedó corto Gobernador de Oaxaca, con programa de incentivos y apoyos para la estabilidad económica: Diputados de Morena

-Respaldará Morena desde el congreso a los trabajadores de gobierno, que no deseen donar el 10 por ciento de su sueldo.

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- En conferencia de prensa desde el congreso del estado, la fracción parlamentaria de MORENA en Oaxaca, hizo un llamado al gobernador Alejandro Murat para establecer una mesa técnica, para reformular el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca y criticó, el programa de incentivos y apoyos para la estabilidad económica por la emergencia sanitaria por el covid-19, que consta de 10 puntos, en dónde según los legisladores hace falta más presupuesto y acciones contundentes, para todos los sectores de la sociedad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca (JUCOPO), Horacio Sosa Villavicencio aseguró que es absolutamente insuficiente el plan de Murat.

“El gobernador se quedó cortó, Oaxaca necesita más inversión, reactivar la economía de los campesinos, de la gente que va al día, de los meseros, de los trabajadores del volante, de los artesanos, turismo, el campo está abandonado, y los más de mil 200 millones que anunció necesitamos que fueran más, porque no es solamente los empresarios, los demás sectores; como el comercio informal que es más del 60 por ciento del trabajo que se genera en Oaxaca y ahí están los datos, “ señaló Horacio Sosa.

Así mismo, dijo que de los 3 mil 500 millones que se aprobaron en la cámara de diputados para el refinanciamiento, de los cuales tomó el gobernador más de 640 millones de pesos para realizar el programa de incentivos no son suficientes, por lo que exhortó al mandatario a “Meterle más” y poner en una balanza entre las obras a realizarse y la salud de los oaxaqueños.

En cuanto a la decisión de Alejandro Murat, de donar el 10 por ciento del sueldo de todos los trabajadores de confianza del gobierno del estado durante los próximos tres meses, refirió que no coincide y que respaldarán a los trabajadores que se nieguen a donar su sueldo “Los trabajadores tienen sus derechos y no pueden ser obligados a que les quiten en 10 por ciento, tenemos que estar del lado del pueblo” aseguró.

Más de la mitad de las obras y los recursos anunciados como parte de su programa para hacer frente a la contingencia económica, derivada de la pandemia , son en realidad obras y recursos que el congreso del estado ya había aprobado y etiquetado y cuya ejecución, no obedece a la necesidad de paliar los efectos de la emergencia sanitaria, sino a su obligación de ejercer los recursos conforme fueron previstos. Plantearlo de otra manera, es un acto de simulación por parte del ejecutivo, en medio de una situación que no admite dobles discursos. Apuntaron los legisladores de Morena es su comunicado ante los medios de comunicación.

