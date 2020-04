Posponen nuevamente audiencia de Vera Carrizal

-Reportan que fue hospitalizado por dolor abdominal

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Volvió a ser diferida por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la sesión judicial en contra del ex diputado y empresario Juan Vera Carrizal principal implicado en el ataque con ácido en contra de la saxofonista Maria Elena Rios.

Según el reporte del juzgado de control en Huajuapan de León, la audiencia de formulación de imputación del implicado fue pospuesta por la juez a petición de la defensa al juez, hasta que venza el termino constitucional.

Según se explicó la defensa puede seguir solicitando que se difiera la audiencia planteado para este miércoles, al juez y hasta el lunes, hasta que se venza el termino dictado por el juez que de 148 horas (6) para recabar pruebas.

Lo que indica que la fecha definitiva para celebrar la sesion puede ser hasta la otra semana.

Sin embargo la familia de la victima, mostró su queja y presentó una

moción ante la judicatura local por la presunta dilasión de la justicia en el caso en prejuicio de María Elena Ríos.

Lamentaron que al justificar que el principal implicado en el ataque de ácido Juan Vera Carrizal esta mal de salud, se este generando una accion de impunidad a su favor a fin de que le determine la libertad caucional.

Reprobaron que el juez que conoce el caso no este actuando con imparcialidad y se este generando condiciones para que el implicado goce de un trato preferencial de parte de la justicia en Oaxaca, lo que violenta la litis del debido proceso.

En tanto organizaciones de mujeres demandaron al Tribunal Superior de Justicia se actué con firmeza contra el acusado, Juan Vera Carrizal para que sea declarada su culpabilidad y se le confine en un penal de alta seguridad considerado como reo peligroso.

