Policía de Tuxtepec, intensificará operativos en donde se concentren ciudadanos

-Lo principal que piden es no salir de sus hogares

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que la ciudadanía sigue renuente en tomar en cuenta las medidas de prevención para evitar contagios de covid-19, elementos de la policía municipal están intensificando los operativos, con la finalidad de que la población haga caso y no salga de sus hogares

El Comisario de la policía municipal Abimael Velasco, puntualizó que están realizando estos operativos en todos los puntos necesarios, con la finalidad de hacerle entender a la población que no debe salir de sus hogares, o bien tomar en cuenta otras medidas como son la sana distancia en caso de que tengan que acudir a lugares de mayor concentración.

Dijo que las familias completas siguen haciendo las compras, a pesar de que se pide que solo sea una persona que acuda, y que en casa se queden lo adultos mayores y los menores de edad; por lo tanto reiteró que seguirán insistiendo ya que es la población la que debe de entender que lo más seguro es quedarse en casa.

Estos operativos los van a realizar en otros puntos, como son algunos bares y cantinas, debido a que éstos siguen operando de manera normal, a pesar que desde la semana pasada se pidió que estos establecimientos cerraran.

Al preguntarle si podrían sancionar a quienes no respeten estas recomendaciones, puntualizó que no depende de ellos, si no de otras dependencias, pero dijo que le apuesta a la comprensión y al razonamiento de los ciudadanos.

