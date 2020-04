Liga MX regresa, pero lo hará de manera virtual

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la contingencia que estos momentos impacta al país y tras la suspensión de eventos masivos incluidos en estos las jornadas de la Liga de fútbol, los dirigentes del balompié mexicano han encontrado una solución momentánea de una manera única en el mundo, donde participarán algunos futbolistas de los clubes.

Con el hashtag #TuCasaTuCancha la Liga MX busca complacer y dar entretenimiento a las personas que se encuentran resguardadas en sus casas y la mecánica será que cada club seleccionará a tres jugadores del primer equipo para participar en el torneo a través de una Play Station 4 con el video juego FIFA 20.

Este 10 de abril iniciará dicho torneo y se disputarán dos jornadas por semana, la primera de este certamen correrá el viernes, el sábado y domingo, mientras que la segunda fecha tendrá lugar el lunes, martes y miércoles, descansando el jueves de la actividad y regresando el próximo viernes con la tercera jornada, el partido tendrá una duración de 12 minutos contando con dos tiempos de 6 minutos y un descanso de 2.38 minutos, a lo que jugarán 1 vs 1.

Los partidos los podrán disfrutar en vivo por televisión en las cadenas TUDN, TV Azteca, Fox Sports, ESPN e Imagen Televisión.

Asimismo, habrá un comentarista como en una transmisión normal y al final, habrá impresiones de los protagonistas.

Si quieres conocer el calendario de enfrentamientos te dejamos este enlace, donde puedes checar cual sera el camino para el campeonato de tu equipo favorito https://lmxwebsite.s3.amazonaws.com/docs/publicaciones/eligamx/calendario-eligamx-2020.pdf.

