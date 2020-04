En Tehuantepec realizan operativo de dispersión social, por Covid-19

También recorren restaurantes y lugares concurridos para evitar aglomeración de personas.



Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En la región del istmo de Tehuantepec existe preocupación por el caso del jefe jurisdiccional que fue señalado de tener un comportamiento inapropiado, a pesar de haber dado positivo para Covid-19, por ello el municipio de Santo Domingo Tehuantepec está realizando operativos de dispersión social, para evitar contagios.

Esta acción se está llevando a cabo con personal del ayuntamiento que preside Vilma Martínez Cortés por medio de las direcciones de salud y comercio, acompañados por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Estos operativos son encabezados por los cuerpos de seguridad y recorren parques, restaurantes, cervecerías y lugares concurridos, ahí dan indicaciones a las personas que se encuentren, para que se retiren y eviten concentrarse en esos lugares.

Lo mismo se hace en lugares comercios no esenciales, ahí se invita a los propietarios de los establecimientos para que generen mecanismos que eviten la aglomeración de personas en sus negocios, así como el seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

