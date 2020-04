En Huajuapan amplían medidas urgentes para conservar salubridad en el municipio

-Entre las medidas está la restricción de bebidas alcohólicas en horario de once de la mañana a seis de la tarde

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El cabildo de Huajuapan de León decidió por unanimidad de votos, ampliar las medidas urgentes necesarias, para la conservación de la salubridad pública en todo el municipio, estas medidas ya fueron publicadas en el periódico oficial de la ciudad.

Estas medidas contemplan la suspensión de actividades no esenciales hasta el próximo 30 de abril, esto de acuerdo a las disposiciones que emitió la autoridad federal para atender la emergencia por el Covid-19, así como el decreto que emitió el Gobernador Alejandro Murat el pasado 3 de abril.

Por ello a partir de este miércoles 8 de abril el gobierno de Huajuapan de León ordena el cierre temporal de hoteles y servicios de hospadaje con fines turísticos, restaurantes y lugares de venta de comida, quienes solo podrán dar servicio a domicilio, también se cerrarán plazas públicas, tianguis, diez de plaza y concentraciones religiosas.

Además se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento, el horario para la venta de estos productos será de once de la mañana a seis de la tarde, también se prohíben las actividades laborales no esenciales, sobre todo aquellas que son susceptibles de aglomeración de personas, esto con el objetivo de mitigar la transmisión del virus.

Los establecimiento que podrán seguir abiertos y con estrictas medidas sanitarias son bancos, farmacias, gasolineras, gaseras, sector salur, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarroties, expendios de productos de limpieza, terminales de autobuses y transporte público,

En atención a lo anterior expuesto se exhorta a quienes prestan servicios de transporte público, lo realicen con estrictas medidas sanitarias.

Asimismo se exhorta a la ciudadanía a permanecer en sus domicilios, medida que es estricta para los grupos de riesgo, las autoridades señalaron que en el ámbito de su competencia realizarán las acciones necesarias para dar complimiento a las disposiciones que emitan las dependencias federales y estatales, estas medidas estarán vigentes el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

