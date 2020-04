El Director de la OMS, habla de los ataques y amenazas racistas recibe

“Hace tres meses recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color.” Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Redacción

El director general de la Organización Mundial de la Salud “OMS”, dijo este miércoles, que en los últimos tres meses ha recibido amenazas de muerte y diferentes tipos de ataques, entre ellos se incluyen los de carácter racista.

En una conferencia de prensa, que se dio de forma virtual y acompañado de dos altos cargos que coordinan la OMS ante la pandemia del covid-19, Tedros Adhanom señaló que mientras los ataques sean contra él, no les presta atención, pero siente una gran tristeza cuando están dirigidos contra la comunidad.

También afirmó que uno de los ataques iniciales se dio en Taiwan, y ante esta situación, el gobierno no se desmarcó de esas agresiones a su persona.

“Cuando es personal me da igual, yo no soy mejor que nadie, pero cuando se insulta a una comunidad entera, entonces basta, eso no lo puedo tolerar”, comentó el director general de la OMS.

Pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que “no politice el virus”, esto debido a las críticas del mandatario sobre la relación entre la organización y el gobierno chino.

Donald Trump dijo en días pasados a la OMS: “parece estar muy sesgada hacia China”, recordando que al principio de esta pandemia del covid-19, la OMS señaló que prohibir los viajes al gigante asiático, epicentro de este nuevo brote viral, no era aconsejable. “Eso no está bien”, señaló Trump, tras recordar que una de sus primeras medidas, fue prohibir la llegada de vuelos procedentes de China.

Por este medio, también comentó el director que hay y habrá evaluaciones sobre las medidas acertadas y los errores que la OMS pudo cometer desde que se detectó el covid-19 por primera vez.

“La OMS hará todo lo posible para no lamentar nada, pero en el camino nos equivocaremos, como cualquier ser humano”, señaló.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario