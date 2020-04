Confirman segundo caso de Coronavirus en Tuxtepec

Según el corte de hoy se confirma un segundo caso en Tuxtepec, detectado y diagnosticado en esta ciudad

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Un segundo caso positivo de coronavirus en esta ciudad fue confirmado la tarde de hoy por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, de acuerdo con el corte que diariamente proporcionan a los medios de comunicación.

El mapa epidemiológico marca que para Tuxtepec hay dos casos confirmados, el primero fue al inicio de la semana con residencia en la zona, pero detectado en la ciudad de México e internado alla, sin embargo el que ahora se confirma es con residencia y detectado aquí.

Tambien incrementaron los casos en el Istmo de Tehuantepec, con dos casos, justo después de que el Jefe de la Jurisdicción de Juchitán confirmó en un video que hace mas de 10 días dio positivo.

La otra región que también incrementó sus casos es en la Mixteca que subió a dos y en los Valles Centrales de 22 a 29 casos, es decir 7 casos mas.

Los servicios de salud, recomiendan a la población no salir a la calle, guardarse lo mas que se pueda pues el contagio local ya esta presente y es la única manera de detenerlo.

