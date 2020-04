Autoridades confirman primer caso de Coronavirus en Nochixtlán

-Aplicarán los protocolos para detectar a las personas que tuvieron contacto con la persona infectada

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director del Hospital Comunitario de Asunción Nochixtlán Martín López Aguilar, confirmó el primer caso de Covid-19 en ese lugar y señaló que se seguirá con el protocolo, para dar con las personas que tuvieron contacto con el infectado.

Asimismo pidió a la población el acatar y aplicar las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, por su parte las autoridades reforzarán las medidas necesarias a efecto de que no haya más personas que se contagien.

En el municipio de Asunción Nochixtlan existe un caso confirmado de Covid-19 y existe la preocupación que se pueda propagar, así lo manifestó la Presidenta Municipal Lizbeth Victoria Huerta.

Uno de los principales problemas que tienen las autoridades de Nochixtlán, es con el transporte foráneo, pues no están acatando las recomendaciones que dio la SEMOVI, por ello, hizo un llamado a este sector para acatar las medidas, sobre todo ahora que existe un caso confirmado en esa población.

La Presidenta Municipal pidió a la gente de municipios cercanos o a quienes tengan familiares en Nochixtlán, que eviten viajar a ese lugar, que estos son momentos de contingencia, que ya habrá tiempo para que puedan ir a visitar a sus familiares, además dijo que en Nochixtlán no hay nada que ver.

