Asegura Policía Estatal a personas que saquearon tráiler de abarrotes en Pochutla

Comunicado

San Pedro Pochutla, Oaxaca.- 8 de abril de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) dio a conocer que efectivos de la Policía Estatal procedieron a detener a cinco personas por probables responsables de saquear un tráiler de abarrotes en San Pedro Pochutla.

El hecho se registró cuando fuerzas estatales realizaban sus labores diarias de seguridad, mismos que recibieron una denuncia que en la carretera federal 200 a la altura de la comunidad, Tahueca, perteneciente a dicho municipio; se encontraban saqueando un trailer de la empresa Auto Express “Costa Sur” S.A de C.V.

De acuerdo con la causa penal 113/2020, el 5 de abril de 2020, aproximadamente a las 15:30 horas, los imputados interceptaron a los operadores de la unidad de carga en el tramo Huatulco-Pochutla, a la altura de la comunidad de El Ciruelo, San Pedro Pochutla, cuando los trabajadores se dirigían a la tienda Chedraui, ubicada en la ciudad de Puerto Escondido.

Cabe mencionar que al dirigirse al lugar, los uniformados se percataron que en sentido contrario circulaba una camioneta marca Chevrolet Lub, color guinda, con placas de circulación M89ZUX de la Ciudad de México, llena de mercancía y en la que viajan con el rostro cubierto J. “N”, K. “N”, E. “N”, J. “N” Y E.”N”.

Por tal motivo y de acuerdo a lo descrito por el conductor del tráiler, se procedió al aseguramiento de la unidad de motor; así como, de referidas personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Comentarios

