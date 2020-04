Activa Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez “Filtros de Contención COVID-19”

En ocho puntos estratégicos de la ciudad y zona conurbada, 90 elementos de instituciones de los tres órdenes de gobierno buscan disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 7 de abril de 2020.- Para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 en la población que reside y transita por el territorio de Oaxaca de Juárez, así como prevenir efectos negativos en la salud pública, el Ayuntamiento de la ciudad capital implementa el operativo “Filtro de control sanitario COVID-19”, en puntos estratégicos de la ciudad y zona conurbada.

El titular de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Protección Ciudadana, Aquileo Sánchez Castellanos, detalló que esta estrategia consiste en la colocación de ocho filtros sanitarios, en los cuales personal especializado realiza la aplicación de cuestionarios a las y los conductores de vehículos, así como a sus acompañantes, para verificar si presentan síntomas característicos del coronavirus, como dolor de cabeza, tos y fiebre.

Detalló que en esta operación conjunta se cuenta con un estado de fuerza de más de 90 elementos de instituciones como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Salud Estatal, Guardia Nacional, las policías Estatal y Vial Estatal, además de las fuerzas de seguridadde Oaxaca de Juárez, Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas y Santa Cruz Xoxocotlán; también participan elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y para este despliegue operativo se cuenta con el apoyo de siete patrullas y 17 motopatrullas.

Los puntos donde se ubican estos filtros de contención en el primer día son la carretera federal 190, a la altura de La Joya; puente de San Jacinto Amilpas, crucero de Plaza Bella, carretera a Santa Cruz Xoxocotlán, frente a un conocido centro comercial; avenida Símbolos Patrios, a la altura de la gasolinería; avenida Ferrocarril, frente a las instalaciones de la Policía Vial Estatal; Camino Nacional esquina 5 de Febrero y el crucero de Santa María Ixcotel.

Agregó que, durante la aplicación del primer cuestionario, en caso de tener respuesta positiva, a la persona, conductor o acompañante, se le aplica una segunda ronda de cinco preguntas para conocer si presenta otros signos como dificultad para respirar, dolor de cuerpo, dolor articular, así como en garganta y si presenta conjuntivitis, para canalizarla posteriormente a la Unidad de Inteligenci Epidemiológica del Gobierno del Estado.

De ser positiva la contestación, a la persona se le indica que personal sanitario se comunicará con él o ella para darle seguimiento a su estado de salud. En estos puntos de control se realizarán, además protocolos de medidas profilácticas para la prevención de la transmisión del coronavirus como la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

Sánchez Castellanos explicó que esta medida, en la que participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, busca brindar a la ciudadanía un entorno de mayor seguridad ante el riesgo de contagio del COVID-19. Por ello resaltó la importancia de esta estrategia, ya que es a favor de la salud de los más de 260 mil habitantes de la ciudad capital y de una población flotante de 600 mil personas que todos los días confluyen en la Verde Antequera.

En este contexto, el mando policiaco de Oaxaca de Juárez exhortó a las y los elementos de la de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, así como a los de las demás instituciones participantes a realizar sus tareas observando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Para concluir, mencionó que es de vital importancia el involucramiento de la sociedad, en las labores para contener la propagación del COVID-19, acatando las recomendaciones de las instancias de salud en materia de prevención, observando adecuadas medidas de higiene personal, manteniendo una sana distancia y resguardándose en casa.

