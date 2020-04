Se declara emergencia en San Pedro y San Pablo Ayutla por incendios

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de abril de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que tras la solicitud del Gobierno del Estado de declarar en emergencia al municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixes, el Gobierno Federal emitió la declaratoria por incendios forestales.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga, destacó que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia en el Estado de Oaxaca, por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador, incendio forestal, ocurrido del 31 de marzo al 02 de abril del presente año, para el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) y a partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias y salud de la población afectada.

