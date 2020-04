Retrasan audiencia de Juan Vera Carrizal

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La audiencia en juzgado de control de Huajuapan de León, se ha realizado con retrasos por que el principal implicado en el ataque de ácido contra la saxofonista Juan Vera Carrrizal y su defensa, han utilizado diversas argucias legales para retrasar la orden de vinculación a proceso.

El juez que resuelve la vinculación a proceso, aplazó la resolución hasta el miércoles 8 de marzo, luego de que la defensa solicitó la ampliación del termino constitucional en medio de la protesta por parte de los famiiares de la saxofonista María Elena Ríos.

En tanto el implicado se encuentra confinado en una cárcel preventiva ubicada en el juzgado de control de Huajuapan de León, en espera de ser remitido a un penal federal de alta seguridad.

Primero se dijo que el indiciado tenia temperatura, después que no estaba su equipo completo de abogados y después se determinó un receso por las medidas sanitarias, ya que había mucha gente en la sala de audiencias

NO CREEMOS EN LA JUSTICIA EN OAXACA: FAMILIA DE MARÍA ELENA RÍOS

En Oaxaca la hermana de Maria Elena la saxofonista que sufrió el ataque de ácido ordenado por el ex diputado y empresario Juan Vera Carrizal, recriminó la forma como se llevó acabo la captura del indiciado.

Lamentó que el fiscal de Justicia Rubén Vasconcelos, siga diciendo mentiras primero por que no se le informó de primera instancia de la detención, lo que evidencia una complicidad de la justicia con el agresor.

“Es mentira que haya una detencion, en 7 meses la Fiscalía no hizo nada para capturarlo, incuso hace unos días el mismo fiscal nos dijo que por la misma contingencia del COVID-19 las acciones se frenarían, y ahora resulta que se entregó de forma voluntaria y ello nos hace desconfiar de su actuación”.

Silvia Rios, demandó que ahora que esta en manos de los jueces el implicado sea castigado con todo el peso de la ley, “esperemos que la justicia se haga valer, con jueces neutrales para que el indiciado pague con prisión y no se le permita la libertad caucional”

