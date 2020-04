Recolección de basura en Huajuapan será gratis durante abril: Ayuntamiento

Esto debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Huajuapan de León Juanita Arcelia Cruz Cruz, giró instrucciones a la regiduría de servicios municipales, para que el servicio de recolección de basura sea gratuito durante el mes de abril, debido a la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional.

Esta medida entró en vigor este martes 7 de abril y estará vigente hasta el día 30, fecha en que se levantaría la emergencia sanitaria, esto dependiendo del incremento de casos en el país y de las disposiciones que tomen las autoridades sanitarias federales, en el caso de las agencias y colonias, se avisará por los medios de comunicación el día en que se les atenderá.

La Regidora de Servicios Municipales Lucía Pérez Morales, reiteró el llamado a la población de separar los desechos en orgánicos y sanitarios, para evitar que el personal de recolección sufra alguna lesión al momento de manejar los desechos, por ello pide que se marquen los residuos sanitarios.

Finalmente mencionaron que el ayuntamiento de Huajuapan de León está acatando las medidas decretadas por la contingencia a nivel federal y como muestra de ello fue que enviaron a sus casas a adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónico degenerativas.

