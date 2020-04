Proponen hacer obligatorias auditorías ambientales en Oaxaca

-La reforma también plantea auditar a instituciones públicas, Poderes del Estado y Municipios.

-Busca mitigar y controlar la contaminación en el estado de Oaxaca.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 07 de abril de 2020.- Con el objeto de conminar a las empresas e instituciones públicas a que adopten prácticas sostenibles, la diputada, Laura Estrada Mauro, presentó al Congreso Local un paquete de reformas con el objetivo de implementar, como obligación, auditorías ambientales.

La propuesta expone que los beneficios de realizar dichas auditorías, entre otros son, mitigar y controlar la contaminación en los diferentes rubros: agua, aire, residuos sólidos, energía, suelo, subsuelo, ruido ambiental y riesgo ambiental.

Por ello, la reforma a la Ley que crea la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, prevé como nueva atribución la elaboración del procedimiento de auditoría ambiental, el programa de visitas y auditoría ambientales y la instauración, de ser necesario, de los procedimientos jurídico administrativos o judiciales de inspección, vigilancia ambiental y sanción.

Además, mediante una reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente para el Estado de Oaxaca, no solo se proyecta el desarrollo de procesos de auditorías, en la materia, a empresas u organizaciones empresariales que realicen actividades que causen impacto al medio ambiente. También, se busca auditar a los Poderes del Estado, dependencias de la administración pública descentralizada, los municipios y órganos autónomos.

Según dicha propuesta, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a través de la auditoría ambiental, deberá realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan.

Así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros nacionales e internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.

La iniciativa fue turnada a la comisión correspondiente para su análisis y en su caso ser aprobada.



Comentarios

