Prisión y vinculación a proceso a ex director de la policía municipal de Loma Bonita

-Es señalado por el delito de desaparición forzada, informó la Fiscalía General de Oaxaca

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el ex Director de la Policía Municipal de Loma Bonita fue vinculado a proceso, por ser señalado como probable responsable del delito de desaparición forzada en contra de J.L.G.M.

Fue este seis de abril cuando el juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra el es Director de la Policía Municipal de Loma Bonita, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, a partir de ahora habrá un periodo de dos meses para que se cierre la investigación complementaria.

Al imputado se le acusa de ser responsable de desaparición forzada, pues la víctima afirmó que el pasado 18 de febrero de este año fue detenido por elementos de la policía municipal en el barrio “la escobeta” de Loma Bonita y después fue llevado a los separos de la corporación.

Ese mismo día a las ocho de la noche, el ex director de la policía municipal presuntamente entregó a la víctima a dos personas desconocidas, quienes se lo llevaron a la colonia del sol, en dónde fue rescatado por elementos del ejército mexicano.

Por estos hechos se libró la orden de aprehensión para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente, esto de acuerdo a la causa penal 49/2020.

