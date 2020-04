Ocho casos más de coronavirus en Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Salud (SSA) dio a conocer para este martes, 8 casos más confirmados de COVID-19 en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El mapa gráfico señala que son 35 positivos (8 más que ayer), 237 negativos, 61 casos sospechosos, se han recuperado 14 pacientes y continúa 1 defunción.

Cabe hacer mención que el Gobernador del estado Alejandro Murat, dio a conocer una serie de acciones que contemplan el Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica de Oaxaca, para aminorar el impacto que generará la pandemia del coronavirus.

Hasta el momento los Servicios de Salud de Oaxaca, no ha dado a conocer más detalles sobre los nuevos casos positivos de coronavirus, en la entidad.

