No descartan sancionar a comerciantes de Tuxtepec, que no obedezcan decreto estatal

-Y es que hasta el momento lugares como taquerías y bares siguen abriendo de manera normal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado fin de semana se decretó cuales serían los lugares iban a cerrar en el estado de Oaxaca, entre los que destacan bares y centros nocturnos, y restaurantes que solo deben de tener el servicio para llevar, sin embargo en el municipio muchos establecimientos de estos giros siguen abiertos.

Ante esta situación el Director de comercio Jimmy Santos, señaló que más adelante podrían de sancionar quienes no obedezcan estos decretos, como algunos bares ya que el pasado fin de semana abrieron de manera normal, y en lo que respecta a las taquerías están llenas de comensales.

Además de los bares y taquerías que no están haciendo caso al decreto, también hay algunos establecimientos que siguen vendiendo bebida alcohólica después de las 6 de la tarde, por lo que o descartan vigilar estos lugares

Dijo que es importante que los comerciantes obedezcan este decreto, y así ayudar a que no se propaguen los casos, pero también la ciudadanía debe de evitar acudir a estos lugares y con esto evitar la aglomeración.

Así mismo, puntualizó que este martes tendrían una reunión con los comerciantes para saber a detalles cuales serían los comercios que sí deben de seguir operando, sin embargo se suspendió.

