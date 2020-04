Guelaguetza de aprendizajes en Atlas digital de Oaxaca, disponible en la página web del IEEPO

Esta estrategia pedagógica permite conocer la riqueza natural, cultural, lingüística, histórica y social del estado con un enfoque educativo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de abril de 2020. – El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) diseñó el proyecto “Guelaguetza de aprendizajes: Atlas Digital del estado de Oaxaca” con la finalidad de fomentar la valoración de la riqueza cultural, étnica, lingüística, histórica, social y natural de la entidad, mediante la creación de recursos didácticos acordes al contexto y a los contenidos curriculares de la educación básica.

A través de la Dirección de Tecnologías Educativas (DTE), el IEEPO pone a disposición de la comunidad escolar ésta estrategia pedagógica que permite conocer la riqueza natural, cultural, lingüística, histórica y social del estado de Oaxaca, con un enfoque educativo, colaborativo, inclusivo y de respeto a los derechos humanos.

En este sentido, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, promueve acciones y recursos digitales para que el alumnado de educación básica, en este periodo de receso escolar, cuenten con diversas herramientas que les ayuden a fortalecer sus conocimientos, y además conozcan y valoren la riqueza cultural, histórica y natural de la entidad.

Con esta práctica educativa que promueve el reconocimiento de los pueblos indígenas, la valoración de las lenguas maternas, la oralidad, las tradiciones, costumbres, historias, formas de vida y recursos naturales, entre otros, se enriquece el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En un mapa digital del estado de Oaxaca, se pueden consultar recursos multimedia generados por docentes, alumnos, padres de familia y la comunidad educativa en general, acerca de contenidos curriculares relacionados con el contexto propio de cada comunidad.

El Atlas Digital es un punto de encuentro, donde distintos saberes se reúnen, por lo que la institución convoca a la comunidad escolar a crear y compartir recursos que muestren la riqueza cultural, lingüística, musical, histórica, social y natural de su localidad con fotografías, ilustraciones, videos, audios, textos.

La “Guelaguetza de aprendizajes: Atlas digital del estado de Oaxaca” se puede consultar en la página oficial www.oaxaca.gob.mx/ieepo, en el apartado de enlaces.

