En Tlaxiaco sanitizan espacios públicos y vehículos para evitar contagios de Covid-19

El Consejo Municipal de Salud determinó esta actividad, para contribuir en la contención del contagio por Coronavirus.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el municipio de Tlaxiaco, las brigadas del personal del ayuntamiento están llevando a cabo acciones de fumigación, sanitización y desinfección de los espacios públicos y las calles del centro de la ciudad, esta acción también se lleva a cabo en los filtros de seguridad, esto con el objetivo de prevenir contagios de enfermedades respiratorias y de Covid-19.

El Coordinador de la brigada de sanitización Miguel López Pantoja, dijo que con la utilización de fenoles sintéticos se eliminan virus y bacterias sobre superficies como escaleras, pasamanos, postes, bandas, fachadas, vehículos y cualquier superficie con la que se pueda tener contacto.

Además pidió a la población que se resguarde en sus domicilios, pues esta es la mejor manera de prevenir el contagio, asimismo exhortó a que se evite asistir a espacios públicos como parques y el centro de la población después de las cinco de la tarde, pues a esa hora se realizan estas acciones de sanitización y fumigación.

