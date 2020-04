Contingencia, pega a economía de prestadores de servicio en Zuzul

-El 50% de las familias se dedican a la venta de sus productos a los visitantes al balneario.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – Luego de que se anunciara el cierre del centro eco turístico “Zuzul”, para sumarse a la contingencia sanitaria con el fin de evitar que el COVID-19 llegue a la zona, en Vega del Sol se viven tiempos críticos por las pérdidas millonarias que se registran en plena Semana Santa, así lo dio a conocer Maximiliano Antonio, presidente del Comité del lugar.

Pese a que hace unos días el edil de Jacatepec Victor Raúl Hernández López, había dicho que las pérdidas serían alrededor del millón y medio de pesos, dijo el presidente del Comité que los ingresos por esta temporada oscilan alrededor de los 2 millones de pesos, lo que ha sido preocupante para las personas que se dedican a la venta de comida para los turistas que llegan a este lugar.

Y es que explicó que el ingreso económico de esta población se basa en la prestación de servicios turísticos, por lo que comentó que el 50% de las familias se dedican a las ventas de sus productos a los turistas y mencionó que en la actualidad, la economía está desbastada por el cierre de este balneario respetando las indicaciones del Gobierno Federal.

Sin embargo, pese a la crisis que se está viviendo por el Coronavirus explicó Maximiliano Antonio, que se está utilizando este tiempo para rehabilitar el balneario, por lo que indicó que se ha invertido alrededor de un millón y medio de pesos en infraestructura, señalando que lleva un avance del 75%, sin embargo, dijo que al término de la cuarentena estará listo para recibir a todos los visitantes para que disfruten de las aguas cristalinas de este centro de esparcimiento chinanteco.

De esta manera enfatizó que existe la confianza de que los turistas lleguen después de la contingencia y aseveró, que se está trabajando a marchas forzadas para ofrecer un servicio de calidad a los visitantes en los próximos meses.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario