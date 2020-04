Clausuran comercios “no esenciales” en Salina Cruz

El objetivo es evitar la propagación del coronavirus en la población.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Salina Cruz, inició este martes con el cierre y clausura de “comercios no esenciales”, esto luego de que el Presidente Municipal Juan Carlos Atecas diera a conocer esta medida apenas la semana pasada.

El motivo principal de esta acción, es evitar la propagación del virus en este municipio de la región del istmo, además de que el gobierno federal y estatal dieron a conocer que sólo deben permanecer abiertos aquellos negocios que son necesarios que sigan trabajando.

Cabe recordar que en días pasados el edil de Salina Cruz hizo un recorrido por los comercios del centro de la ciudad, invitando a los comerciantes a cerrar sus cortinas y que habría este tipo de sanciones a quienes no acataran esta disposición.

Además en la región del istmo existe mucha preocupación debido a que un funcionario de los servicios de salud que fue diagnosticado como positivo de Covid-19, motivo por el cual fue internado en un hospital del ISSSTE, sin embargo durante su estadía mostró un comportamiento agresivo y de prepotencia, llegando a toser a médicos, enfermeras y pacientes.

