Cervecera de Tuxtepec no cerrará, trabajará a un 30%

-Solo acuden 600 trabajadores distribuidos en los 3 turnos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que se informara que algunas industrias dedicadas a la elaboración de cerveza iban a cerrar en el país, en Tuxtepec la cervecera no va a cerrar pero si va a trabajar a un 30%.

Señaló que las líneas estarán trabajando a un 40% de su producción, y con un 30% de su personal dividido en los 3 turnos, lo que representa 200 por cada 8 horas, ya que en total se está trabajando con 600 empleados.

De los casi 2 mil trabajadores, serán 600 únicamente los que estarán laborando dando prioridad de que se vayan a sus hogares los adultos mayores, aquellos que tengan una enfermedad crónico-degenerativa, entre otras más.

Y es que durante el pasado fin de semana se dio a conocer la versión de que la compañía ubicada en Tuxtepec podía cerrar, sin embargo tras varias reuniones entre los directivos acordaron no cerrar, y seguir operando con el personal mínimo.

A pesar de que se disminuyó el personal en la empresa, se están tomando todas las medidas necesarias con los trabajadores que aún acuden a la empresa.

Comentarios

