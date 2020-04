Caso confirmado de Covid-19 en Huatulco, es colaborador del presidente

-El edil dijo que se tomarán medidas más drásticas para evitar contagios, como implementar ley seca y que dejen de arribar vuelos y corridas de CDMX, Oaxaca y Puebla

Tuxtepec, Oaxaca.- En el municipio de Santa María Huatulco se confirmó el primer caso de Covid-19 al corte del seis de abril, en donde esta persona es colaborador del ayuntamiento, afirmó el Presidente Municipal Giovanne González y aclaró que desde hace 18 días esta persona no se ha presentado a laborar por un permiso que pidió.

Señaló que la persona contagiada está bajo vigilancia y en aislamiento en el hospital de Pochutla, a quien reportan como estable y mencionó que el contagio pudo darse entre los días 26 y 27 de marzo, cuando saludó a una persona que había viajado a la Ciudad de México.

Por el tiempo transcurrido, el Presidente Municipal dijo que el personal del ayuntamiento no se harán los estudios correspondientes, pues el tiempo de incubación del virus es de 7 a 14 días, sin embargo puntualizó que se tomarán medidas más enérgicas para evitar que haya más contagios.

Entre las medidas que se tomarán destacan la implementeación de “ley seca”, debido a que muchas personas continúan ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle, también suspenderán el arribo de vuelos y corridas que provengan de la Ciudad de México, de Puebla o de Oaxaca, pues dijo que hay muchas personas que llegan a la costa por estas vías.

Además informó que pondrán filtros, para que no se permita el acceso de personas que no tengan su domicilio en Huatulco, porque señaló que muchas personas están rentando cuartos de hoteles o casas por medio de aplicaciones y esto, representa un riesgo para la población.

Asimismo indicó que el ayuntamiento destinará 4.5 millones de pesos para atender la contingencia y que en las próximas horas, anunciará estas medidas en compañía con autoridades de otros municipios de la región de la costa.

