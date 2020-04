Anuncian concierto “Desde casa” con Paul McCartney, Elton John, Maluma, Lady Gaga y muchos artistas más

El mundo de la música se encuentra más unido que nunca ante la crisis de salud que se atraviesa en todo el mundo producto del coronavirus que ya afecto a más de un millón de personas en el mundo.

Global Citizen en compañía de la Organización Mundial de ls Salud han anunciado la realización de un evento sin precedentes llamado “One World: Together at Home”, el cual será un especial de dos horas que contará con la actuación de Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma, además de la presencia de Lady Gaga quien estuvo recientemente en una conferencia de prensa de la OMS, donde anunció la recaudación de USD 35 millones de dólares para la organización.

Dicho evento será conducido por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, quienes son los 3 presentadores de lujo de los canales ABC, CBS y NBC.

Además, el evento podrá ser visto en el mundo por señales como ViacomCBS, Telefe en Argentina, iHeart Media y Bell Media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, y Apple Music, entre otros.

