A nombre del gobernador Alejandro Murat entrega el IEEPO apoyos a familias de Jaltianguis afectadas por incendio

Por instrucciones del Mandatario Estatal el IEEPO dio pronta respuesta en apoyo a la comunidad

Comunicado

Santa María Jaltianguis, Oax. 6 de abril de 2020.- A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), entregó apoyos a familias de Santa María Jaltianguis, afectadas por un incendio forestal de gran magnitud ocurrido recientemente en inmediaciones de esta comunidad de la región de la Sierra Norte.

En cumplimiento a las instrucciones del Mandatario Estatal y con estricto apego a los protocolos sanitarios derivados de la contingencia del virus del COVID-19, una brigada de la dependencia se trasladó a la localidad para llevar ayuda inmediata a los habitantes, autoridades municipales e integrantes de la comunidad escolar.

En la explanada principal de la población, el delegado de Servicios Educativos en Ixtlán de Juárez, Rafael Jiménez Mendoza, acompañado del responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, José de Jesús Núñez Grijalva expresó el mensaje de solidaridad del Gobernador del Estado y del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal.

En presencia del presidente municipal de Santa María Jaltianguis, Vidal Luna Luna; el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Marcos Martínez Hernández y el vicepresidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), Federico Hernández Ramírez, las familias que perdieron sus viviendas al ser consumidas por el fuego, manifestaron su agradecimiento por este gesto y el respaldo del Gobierno del Estado.

Una de las personas afectadas por el incendio forestal -que se complicó ante las altas temperaturas y el material vegetativo seco que había en la zona, siniestrando parte del bosque y llegando hasta una zona habitada-, fue la profesora Adelfa López Balanzar, de la Escuela Primaria Tadeusz Kosciuszko, quien reconoció la pronta respuesta de las autoridades en este acontecimiento.

“Nos sentimos muy tristes mi familia y yo, pero le agradezco de todo corazón al gobernador Alejandro Murat, ya que nos está brindando el apoyo incondicionalmente. Le agradezco que se preocupe mucho por sus maestros”, dijo con la voz cortada por el sentimiento de haber perdido su patrimonio fruto de diez años de trabajo.

También, Yaneli Martínez Santiago, integrante de un grupo de productoras de mermelada, mencionó que con el respaldo de las autoridades podrán salir adelante de esta situación que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar.

Por su parte, el presidente municipal de Santa María Jaltianguis y el vicepresidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán, mostraron su agradecimiento al Mandatario Estatal por el apoyo a esta comunidad serrana y la atención a necesidades básicas de la población afectada.

