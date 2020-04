Suman 94 muertos por Covid-19 y 2 mil 143 contagiados en México

La Secretaría de Salud confirmó 94 muertes por Covid-19 en México, y reportó 2143 contagiados.

«La zona metropolitana del Valle de México es la zona más afectada», dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en conferencia de prensa.

«Lo mismo pasa con la zona metropolinada de Jalisco».

La edad promedio de las personas que han dado positivo a Covid-19 es de 43 años.

López-Gatell advirtió que México tiene una alta prevalencia de diabetes y obesidad, lo que va a pesar importantemente.

Señaló que el 78 por ciento de los casos son de enfermedad leve, pero en el 22 por ciento la enfermedad se complica y puede ser letal.

La Ciudad de México encabeza la lista de muertes, con 16, y le sigue Sinaloa, con 10.

El funcionario informó que, pese a las intervenciones, en México la curva epidémica ha aumentado.

«El punto de inflexión fue el 23 de marzo», dijo.

