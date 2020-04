Presidente de Jucopo condena asesinato de regidor de Tuxtepec

Mediante un twitt, Horacio Sosa pidió al gobierno una investigación del caso.

Oaxaca, Oax.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Horacio Sosa Villavicencio condenó al asesinato del regidor de Tuxtepec, Gabriel Reyes Begines y pidió al gobierno del estado que lleven a los culpables ante la justicia.

Mediante un twitt que publicó la noche de este lunes, el diputado de Morena calificó como cobarde el asesinato de quien llamó compañero y además dirigente de la organización UGOCP.

También pidió a las autoridades realizar su trabajo y llevar ante la justicia a los responsables.



