En Tlaxiaco autoridades supervisan que establecimientos abiertos sean los autorizados

También verifican que estén cumpliendo con las medidas de prevención para evitar contagios.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes del cabildo del municipio de Tlaxiaco, realizaron un recorrido por las principales calles de la cabecera municipal, para verificar que únicamente estuvieran abiertos los establecimientos que tienen permitido hacerlo, esto de acuerdo al comunicado que emitió la autoridad de ese lugar.

Otro de los objetivo es que los establecimientos que estén abiertos, cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, mismas que entraron en vigor el pasado 30 de marzo y que en su momento anunció el Gobernador Alejandro Murat, debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

Los establecimientos que deben permanecer abiertos por ser de actividad esencial como el caso de farmacias, bancos, gasolineras, gaseras, sector salud, mercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, transporte público, lugares que venden artículos de limpieza, servicios privados de enfermería y terminales de autobuses.



Cabe recordar que hace unos días el gobierno de Tlaxiaco emitió unas recomendaciones como el cierre de establecimientos y espacios públicos como plazas públicas, también se suspendieron los tianguis y días de plaza, otra acción que han emprendido es que a partir de las cinco de la tarde se deben despejar las calles y avenidas, para que se puedan realizar actividades como fumigación, sanitización y desinfección de los espacios públicos.

