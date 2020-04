En Tehuantepec supervisan bares, cantinas y comercios para que cumplan con medidas de Covid-19

En los bares y cantinas se aseguran que no estén abiertos.

Redacción TVBUS

Tehuantepec, Oax.- Con la finalidad de verificar que se estén respetando las medidas por la contingencia del Coronavirus, en el municipio de Tehuantepec, la autoridad municipal esta supervisando bares, cantinas y comercio en general para que se acaten las medidas.

En el caso de las cantinas y bares, la dirección de comercio informó que están supervisando por las noches y durante el día a fin de corroborar que no se encuentren abiertos, o de lo contrario les impondrán sanciones drásticas que pueden llegar a la clausura del establecimiento.

En el caso de los otros giros comerciales se informó que están supervisando que sigan las medidas sanitarias correspondientes para evitar el contagio del virus y la propagación del mismo.

Hay que señalar que en este municipio del Istmo ya fueron clausurados la semana pasada al menos dos establecimientos por desobedecer la medida de no vender bebidas embriagantes en el marco de la contingencia.

