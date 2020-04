En Nochixtlán refuerzan filtros de sanidad para evitar propagación de coronavirus

Piden a la población denunciar si los comercios suben los precios sin justificación.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Autoridades del municipio de Asunción Nochixtlán reforzaron los filtros de sanidad en varios puntos, para evitar la propagación del Covid-19, esto luego de que en la región de la mixteca se confirmó un caso en esa zona de la entidad.

En estos filtros sanitarios el personal del ayuntamiento y de los servicios de salud, informan a los automovilistas sobre las medidas de higiene que deben llevar a cabo para evitar contagiarse por este virus, también están tomando la temperatura de las personas que ingresan al municipio.

En los últimos días se ha registrado el aumento de precios de algunos productos de la canasta básica, por ello personal del ayuntamiento de Nochixtlán han colocado en diversos espacios los números de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con la intención de que la ciudadanía denuncie a los comercios que cometan este tipo de acciones.



Las autoridades municipales dijeron que no van a permitir que los precios suban sin ninguna justificación, pues es momento de apoyarse unos a otros.

