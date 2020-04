Destituyen al Jefe de la Juridicción del Istmo, acusado de haber escapado del hospital

Mediante un comunicado la Secretaria de Salud informó esta noche su destitución por todas las versiones que han circulado sobre sus presuntas acciones en el Hospital del ISSTE

Oaxaca, Oax.- El Jefe de la Jurisdicción del Istmo que durante este fin de semana ha sido acusado por medicos, enfermeras y personal de la Secretaría de Salud de haberse escapado del hospital del ISSSTE donde estaba internado por coronavirus, y que además lo señalan de haber escupido y tosido al personal, fue destituido esta noche de su cargo para proceder a las investigaciones.

Mediante un comunicado los Servicios de Salud del estado informaron de su destitución y afirmaron que se encuentra estable recibiendo atención médica y sicológica y bajo permanente vigilancia al dar positivo de Covid 19.

A continuación el comunicado:

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de abril de 2020. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer sobre la destitución del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los SSO, con sede en el Istmo de Tehuantepec; luego de haber trascendido sobre su comportamiento inadecuado con personal médico y usuarios de un hospital público.

Dicha medida fue tomada con la finalidad de dar paso a las investigaciones correspondientes sobre supuestos actos de agresión por parte del ahora ex funcionario. Toda vez que dicha actitud no refleja los principios de respeto, integridad, ni vocación de servicio a la ciudadanía.

Cabe señalar que esta persona se encuentra estabilizada, recibiendo atención médica y psicológica, bajo permanente vigilancia, al dar positivo al coronavirus COVID-19.

Los SSO hicieron hincapié a la población en general para respetar la privacidad de los datos personales de este y todos los demás pacientes, ya que se trata de un Derecho Humano amparado por la Ley.

Asimismo, exhortaron a las y los pacientes positivos y aquellos que se encuentran en calidad de sospechosos a COVID-19, para que acaten estrictamente las indicaciones médicas de acuerdo a los protocolos epidemiológicos establecidos para esos casos, y con ello evitar cualquier riesgo de contagio.

Los Servicios de Salud enfatizaron en la importancia de que todas y todos participemos de manera responsable y activamente con las medidas de prevención y control emitidas por las autoridades sanitarias, además de acatar las disposiciones expuestas en los decretos gubernamentales, a fin de limitar la movilización masiva de personas, de grupos vulnerables y sobretodo de quienes ya han sido diagnosticadas con el coronavirus.





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario