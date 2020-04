Construyen módulo de aislamiento para infectados de Covid-19 en Huautla

Será en el hospital IMSS Bienestar No.43 en donde se llevará a cabo dicha construcción.



Redacción

Tuxtepec, Oax.- El ayuntamiento de Huautla de Jimenez y en conjunto con diversas autoridades de la región, llevan a cabo la construcción de el área de aislamiento y confinamiento para los pacientes confirmados de covid-19, con la finalidad de mantenerse preparados ante los futuros casos de la contingencia.

El gobierno municipal sigue invitando a la población a respetar las medidas de prevención, así como la campaña #QUEDATEENCASA para reducir la tasa de contagio del coronavirus.

Continúan realizando recorridos por las plazas, en los cuales se reparten insumos protectores en coordinación con los elementos de Protección Civil, para seguir fomentando las medidas precautorias de salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario