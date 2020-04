Confirma Murat detención de Vera Carrizal

-El anuncio lo hizo a través de su cuenta de twitter

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa confirmó por medio de su cuenta de twitter la detención de Juan Vera Carrizal, quien es señalado de ser el presunto autor intelectual del ataque en contra de la saxofonista María Elena Ríos.

Desde hace unos minutos la información empezó a circular información de la detención del empresario y ex Diputado Local por el PRI, y poco después el mandatario oaxaqueño confirmó la información.

Vera Carrizal es señalado por María Elena Ríos de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en el mes de septiembre de 2019, esta información, fue corroborada por los autores materiales del ataque, esto de acuerdo a las declaraciones que ha realizado el Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario