Autorizan 6 mdp para despensas de grupos vulnerables de Tuxtepec

-Se harán 3 entregas, y en cada una se apoyará a 16 mil familias

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de apoyar a las familias vulnerables del municipio de Tuxtepec, el cabildo autorizó 6 millones de pesos para la compra de alimentos básicos y entregar despensas a cerca de 16 mil familias, que están dentro de grupos vulnerables.

Las despensas son parte del programa de seguridad alimentaria que se puso en marcha, y será dirigido para quienes en verdad lo necesiten como madres solteras, adultos mayores y aquellas familias en donde haya personas con enfermedades crónicas, pero también para sectores que viven al día, como son los boleros y aquellos que venden comida.

Por lo tanto se busca a apoyar a 16 mil familias durante los meses de abril, mayo y junio; cada despensa tiene un costo de 125 pesos, lo que suma alrededor de 2 millones de pesos por cada entrega.

El recurso será del “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones” del ejercicio fiscal 2020 y será el área de desarrollo social quien entregue las despensas casa por casa, tomando en cuenta todas las medidas de protección, además de que no se les entregará a los presidentes de colonias y agentes.

Reconoció que con esto, no se va a resolver el problema de la alimentación, pero si va a contribuir para ahorrar en los gastos de las familias.

Los requisitos que deben presentar los ciudadanos son, la credencial de elector y la curp, y en caso de que no cuenten con el segundo documento, el área de desarrollo social se los tramitará.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario