Ajustan servicio de recolección de basura por Covid-19 en Huajuapan

La capacidad operativa del servicio de limpia y recolección ha disminuido por el resguardo personal en riesgo.



Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno de Huajuapan de León, por medio de la Regiduría de Servicios Municipales, informó que hizo ajustes en el horario de servicio de limpia pública, debido a que la capacidad operativa ha bajado por el resguardo del personal propenso a riesgos de salud ante la pandemia provocada por el Covid-19.

La Regidora de Servicio Municipales Lucía Pérez Morales, comentó que en las agencias, colonias y empresas en las que se brindaba el servicio tres veces a la semana, ahora será sólo un día, además pidió a la población que separen la basura en desechos orgánicos y sanitarios y que de preferencia se marquen los desechos sanitarios, para que sean identificados por el personal.

La funcionaria municipal pidió a la población que empaquen bien sus desechos, pues hay muchas personas que los tiran sin tener cuidado al momento de tirar jeringas o material que puede poner en riesgo al personal de recolección de basura, además dijo que el personal de limpia territorial sólo se encarga de acopiar desechos en menor volumen de la vía pública, no de comercios ni de casas habitación.

Otra área que sufrió ajustes fue el área de alumbrado público, el cual dejó de prestar servicio, sin embargo detalló que sólo se atenderás situaciones extraordinarias y no servicios regulares y es que por las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el personal mayor de 60 años y con enfermedades crónico degenerativas, fue enviada a sus casas.

En caso de los panteones informó que permanecerán cerrados y solo brindará el servicio de inhumaciones y, en caso de requerirse, se dará acceso al anfiteatro, para situaciones extraordinarias la población se puede comunicar con el responsable de panteones, puntualizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario