A pesar de llamados, ciudadanía acude a balnearios en la Cuenca

-Esto se da más en balnearios privados, y donde no hay mucha vigilancia

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar del cierre de algunos balnearios en la zona, como parte de las recomendaciones del gobierno federal, la ciudadanía es renuente y acude a estos, sin importar que algunos permanezcan cerrados.

El Jefe de protección civil en la Cuenca del Papaloapan, Jaime Canseco Claudio, dijo que desafortunadamente aún hay personas que asiste a los balnearios, a pesar de que existe la indicación de no asistir y cerrar estos lugares, por lo tanto buscan lugares en donde no haya vigilancia, y sobre todo son lugares particulares

Explicó que esto es más peligroso, debido a que en estos lugares no hay vigilancia y puede haber mayor concentración de personas, pero además al ser lugares particulares, no habrá elementos de protección civil que vigilen y que asistan a alguien que se encuentre en peligro.

Reconoció que así como hay muchos municipios en coordinación con sus agentes que decidieron cerrar sus balnearios, también hay mucha renuencia de los ciudadanos que en su propiedad haya un rio y que ocupen como balneario, ya que ellos lo consideran un ingreso muy bueno, por eso se niegan a cerrar.

Agregó que hay elementos que realizan recorridos en los balnearios de la región, pero no se pueden quedar mucho rato, por lo que recomendó no acudir a estos espacios.

El Coordinador de PC, puntualizó que lo ideal es quedarse en casa, evitar estar en lugares donde haya muchas personas, y sobre todo mantener medidas de higiene en los hogares.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario