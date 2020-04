Jefe de jurisdiccional del Istmo, habría “escapado” de Hospital con coronavirus, ademas no cumplió con protocolos

Su pareja llegó de Italia y no guardaron la cuarentena, incluso tuvo reuniones con altos funcionarios de la Secretaria de Salud

Personal de salud está molesto por la actutid del funcionario, quien probablemente contagió a trabajadores del sector salud

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria del Istmo de Tehuantepec Daniel López Regalado, dejó el hospital del ISSSTE de la capital del estado, en donde se encontraba internado como positivo de Covid 19, porque no estaba de acuerdo con la atención que recibía, y se fue a internar al Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, pero no sólo eso, sino que no guardó las medidas de distanciamiento necesarias a pesar de que hace al menos dos semanas, su novia había regresado de Italia, y sin embargo él mantuvo su vida normal, con reuniones de trabajo en el Istmo e incluso con altos funcionarios de la Secretaría de Salud.

Fuentes de la Secretaria de Salud que pidieron el anonimato, consultadas por TVBUS, explicaron que hay una seria molestia en los trabajadores del sector salud, pues el funcionario, a pesar de ser jefe de una jurisdicción sanitaria, no siguió los protocolos cuando sabía que su pareja sentimental había regresado de Italía, uno de los países mas afectados por el Covid 19, y mantuvo reuniones de trabajo, siguió con su vida normal, y una vez diagnosticado con el virus, no estuvo contento con la atención en el hospital del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca, y por su propia cuenta dejó su internamiento y se fue a otro hospital.

Desde la mañana de este domingo, en redes sociales se publicaron versiones de que el funcionario habría “escapado” del hospital del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca e incluso se le acusó de “escupir” y contagiar el área del hospital donde se contraba internado, porque no se le permitió que su pareja lo cuidara, por lo que este medio buscó fuentes al interior de la Secretaria de Salud quienes confirmaron, que al menos si fue grosero y dejó el hospital.

Las fuentes, tambien confirmaron que a pesar de conocer los protocolos, el jefe jurisdiccional del Istmo no los siguió y mantuvo reuniones con muchas personas de la Secretaria de Salud e incluso con el Director de Administración de la dependencia, por lo que hay preocupación en el sector salud de la línea de contagio que pudo haber creado en todos estos dias.

A mitad de esta semana se dio a conocer que se tenía un caso positivo de Covid 19 en el Istmo de Tehuantepec, y se supo que era el propio Jefe de la Jurisdicción, pero apenas este fin de semana se conoció del actuar del funcionario quien a pesar de que su sintomatología no ameritaba internamiento -segun las fuentes consultadas- tuvo atención en el ISSSTE y ahora en el Hospital de Alta Especialidad del Estado.

Incluso circula un escrito del personal del turno Diurno del Hospital de Alta Especialidad, dirigido a la Secretaria General del Sindicato de Salud numero 96, Laura Idalia Sánchez Chavez, quienes manfiestan su inconformidad porque el hospital haya aceptado al doctor tras haber “escapado” del ISSSTE y mostrar una actitud renuente al tratamiento, que incluso señalan se “descanalizó”.

Los trabajadores del Hospital de Alta Especialidad piden a la dirigente sindical que tome cartas en el asunto para resguardar la intergridad de los trabajadores del sector salud en ese hospital.

