Audio anómino provoca que juchitecos salgan a los panteones a pesar de la prohibición municipal.

A través de parlantes anunciaron a la población que podía acudir a los panteones

Acusan al Delegado del INPI en la zona de haberlo propagado

Redacción TVBUS

Juchitan, Oax.- Un audio que fue difundido en sistemas de perifoneo locales, en el que se invitaba a la población a acudir a los panteones bajo un presunto acuerdo con entre el INPI y el Presidente Municipal, provocó que cientos de juchitecos acudieron al panteón “Domingo de Ramos” a cumplir con la tradición de visitar a sus muertos al inicio de la semana santa, y no hicieran caso de la disposición oficial del gobierno municipal de cancelar la celebración.

Aunque la autoridad municipal dejó sin energía electrica ni agua los panteones desde la tarde del sábado, a temprana hora de este domingo, en los sistemas de perifoneo locales se difundió un audio en el que se decía que el delegado del INPI Alberto Reyna había acordado con el Presidente Municipal reestablecer la energía y agua en panteones para que los pudieran visitar, esto provocó que cientos de personas acudieran al panteon, aunque no fueron los miles que tradicionalmente acuden al inicio de la semana santa a convivir con sus muertos, si generó preocupación y desorden la propagación de este audio.

Versiones acusaron al ex presidente municipal de este lugar y actual Delegado de INPI, Albero Reyna Figueroa de ser el autor de estos audios, en medio de una disputa política que tienen grupos de morena con el actual edil Emilio Montero.

El propio Presidente Municipal, se delindó publicamente de los audios y calificó el hecho como una perversidad y dijo que presentará las denuncias correspondientes para que quien haya sido responsable de publicar este anuncio pague las consecuencias, en ese mismo sentido llamó al delegado del INPI, Reyna Figueroa a deslindarse de los hechos y tambien colaborar con la investigación.

También Reyna Figueroa se deslindó del hecho y negó que él estuviera atrás de estos audios y también pidió que se investigue el origen de los mismos que pusieron en peligro a la población de Juchitán, pues aseguró que las personas que tienen los sistemas locales de perifoneo, deben saber quien les pagó por difundir el audio y quien es el autor intelectual.

Tras la difusión de los audios las diferentes corporaciones policiacas tuvieron que reforzar sus operativos en los panteones, y ante la llegada de los habitantes al mismo tuvieron que organizarse para que entraran de manera ordenada y poco tiempo al panteón, incluso se difundieron videos donde policias estaban dando instrucciones a los lugareños a retirarse.

La visita al panteon en el inicio de la Semana Santa, es considerada la primera visita del año a los muertos en Juchitán, y es toda una festividad que aglutina a miles de personas que pasan practicamente todo el dia con comida, flores, música y bebidas, además de que provoca que cientos de vendedores se instalen fuera de los camposantos, por lo que esta festividad tuvo que ser cancelada por la contingencia del coronavirus, pero esta acción -que parece un ajugada política- puso en riesgo a los juchitecos.

