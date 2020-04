Se toman medidas estrictas en Sola de Vega, por COVID-19

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Sola de Vega en coordinación con la Sindicatura Municipal, Regiduría de Salud y Dirección de Protección Civil ha tomado nuevas medidas para reducir el posible contagio de COVID-19 en el municipio.

Dichas medidas se deben de las acciones implementadas por el gobierno federal y atendiendo al comunicado de salud emitido por Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del Estado.

Algunas de las medidas acordadas son:

“Quedan estrictamente prohibidos los eventos públicos que congreguen a más de 10 personas.”

“Se instruye a la policía municipal, para realizar recorridos en la cabecera municipal, exhortando a la ciudadanía para que en punto de las 7:00 de la noche deberán permanecer en sus domicilios, salvo justificación de actividades esenciales.”

Cabe mencionar que las personas que sean sorprendidas fuera de sus casas, sin ningún motivo o consumiendo bebidas embriagantes, serán puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su sanción administrativa y legal, de acuerdo al articulo 143 de la ley orgánica federal, vigente en el estado de Oaxaca.

