Paquetes de frutas y verduras a bajo costo, beneficia a familias en Amilpas

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Parte del plan de acción para cumplir con las necesidades de alimentación de la población de San Jacinto Amilpas ante las instrucciones federales de “Quédate en tu casa”, la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño, gracias a su gestión implementó la entrega de paquetes familiares de frutas y verduras a bajo costo.

Esta entrega a domicilio es gratis y en un trabajo conjunto con la Coordinación de Colonias, esta acción consolidó la unión de los pobladores con la actual administración, pues benefició a 2,500 familias.

