Detienen a agresores de policía y suplente de síndico en Astata

Uno de los acusados podría ser hermano del ex presidente municipal, según las siglas.

Redacción

Dos personas implicadas en la agresión con armas de fuego a una mujer policía y al suplente del sindico en Santiago Astata, fueron detenidos este viernes informó la Fiscalía del Estado.

Los detenidos con iniciales H.T.A. y R.I.G.O. están acusados de haber ido el pasado 27 de marzo, a la sede alterna del palacio municipal de Astata y disparar en contra una mujer policía y el suplente del sindico, quienes resultaron gravemente hedidos.

Aunque la fiscalía no revela los nombres de los detenidos, por guardar sus derechos, las iniciales de uno de ellos, R.I.G.O coincide con las iniciales de los apellidos del ex presidente Municipal Francisco G.O. quien según versiones también participó de los hechos violentos.

Santiago Astata, municipio del istmo, vive un conflicto político, y un grupo de personas encabezada por el ex presidente municipal, mantienen tomado el palacio, obligando al actual edil a despachar desde otra sede.

Los hechos narrados por la Fiscalía marcan que el pasado 27 de marzo, un grupo de persona donde también se identificó al ex presidente, acudieron a la sede alterna y agredieron a balazos a quienes estaban ahí, resultando heridos una mujer policía y el suplente del síndico municipal.

Los detenidos fueron presentados ante el juez, y se espera su audiencia de presentación de cargos para que el juez determine si se sujetan a proceso o no por el delito de tentativa de homicidio.

