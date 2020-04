Coronavirus en Oaxaca, conoce el epicentro de la pandemia y cada uno de los casos

Oscar Rodríguez

En Oaxaca el epicentro de la pandemia del COVID-19 se ubica en la zona metropolitana y en la región de los Valles Centrales.

El secretario de salud en el estado Donato Casas Escamilla, aseveró que el primer caso se reportó el 14 de febrero, y la paciente contrajo el virus en un viaje a Italia.

Se trata de una jubilada del ejército, que fue tratada en una unidad de aislamiento en el hospital militar de la octava región.

El segundo caso, fue el de un hombre originario de la Cienega Zimatlán zona de Valle Centrales que se contagio luego de viajar a los EUA.

Se trata de un profesor jubilado que regresó de los Estados Unidos, estuvo en Nueva York y regresó a su pueblo natal, a morir.

El 31 de marzo se reportó otro caso donde la victima fue un hombre de 44 años de edad, originario de la zona del Valle Central que comenzó a sentir molestias en su salud, por lo que se atendió en su domicilio a través de un médico particular el 27 de marzo, siendo el mismo médico quien notificó a los Servicios de Salud de Oaxaca, como un caso sospechoso por COVID-19.

El día 29 de marzo, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Oaxaca, notificó el resultado como positivo a COVID-19; sin embargo el estado de salud del paciente se agravó y fue atendido en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), tras presentar taquicardia y complicaciones respiratorias

Según Casas el personal médico realizó todos los procedimientos de seguridad y atención médica para lograr estabilizarlo, se aplicó la asistencia mecánica ventilatoria, sin embargo, se agravó su condición al tener la diabetes mellitus y se complicó aún mas por problemas renales que le causaron un choque sistemático y murió.

Casas informó que hasta este 4 de abril, se tiene un acumulado de 229 notificaciones, de las cuales 135 casos son negativos, 72 sospechosos y 22 positivos con COVID-19.

Detalló que al menos 5 de los pacientes confirmados, ya fueron dados de alta.

En el reporte del secretario de salud se advierte que es la zona metropolitana de Oaxaca y la región de los Valles Centrales, el lugar donde están focalizados el mayor número de contagios por el COVID-19.

Dijo que de los 22 casos reportados, 13 son mujeres y los contagios han sido causados por haber tenido contacto con personas extranjeras o realizaron viajes a la CDMX y utilizaron aeropuertos, aunque ya se tiene un caso comunitario en la zona del Itsmo de Tehuntepec, donde se contagió el jefe de la jurisdicción sanitaria.

Por este caso hay 17 personas en aislamiento.

MAS CASOS DE CONTAGIO COMUNITARIO

En las regiones de la Mixteca en el municipio de Tamazulapam, se reportó un caso de contagio de un migrante que regreso de EU, lo mismo que en la Sierra Norte que también se contagió en su cruce de regreso de la Unión Americana, el aeropuerto de la CDMX y el aeropuerto de Oaxaca.

