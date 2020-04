Suspenden festividades en panteones de Juchitan por pandemia

La tradicional festividad de Domingo de Ramos fue suspendida por medidas de seguridad

Juchitan, Oaxaca.- Las festividades de semana santa en los panteones del municipio de Juchitán, fueron suspendidas por el Gobierno Municipal como medida sanitaria por la pandemia del coronavirus, informó el regidor del área Jorge Valdiviero Luis.

Mediante un video que subió a sus redes sociales el Gobierno Municipal de Juchitán, el funcionario dijo “todos tenemos que pensar y actuar con responsabilidad, solo así podremos evitar o disminuir la propagación del virus”.

Y es que aunque un día anterior el cabildo juchiteco había dicho que si se permitiría la entrada de las personas a los panteones pero no la vendimia a fuera de ellos, la decisión cambió este jueves y la instrucción ahora es de que no se permitirá la entrada a ninguna persona.

Hay que mencionar que en el pueblo juchiteco está la tradición de visitar a sus muertos el domingo de ramos, y afuera de los panteones se instalan puestos de comida, bebida y se convierte en toda una festividad que aglomera a miles de personas.

El regidor del área dijo que los cementerios estarán resguardados por personal de la Comisaría de Seguridad Pública para evitar que haya robos en las tumbas, y explicó que los servicios de alumbrado y agua potable en los camposantos no estarán disponibles.

