Oaxaqueña originaria de Chiltepec, muere en Cancún por coronavirus

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes se dio a conocer la muerte de una mujer por coronavirus en la ciudad de Cancún, quien era originaria del municipio de San José Chiltepec.

Las autoridades dieron a conocer que su cuerpo fue incinerado en el mismo nosocomio donde falleció, ante la preocupación de que pudiera ser trasladada por sus familiares a su pueblo natal.

La fallecida respondía al nombre de Isidra Pérez Bautista de 50 años de edad, originaria de San José Chiltepec y radicada en Cancún Quintana Roo.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario