En panteones de Tuxtepec, restringen acceso al momento de sepultar

-Serán de 6 a 10 las que podrán pasar al momento inhumar

Dora Timoteo

Tuxteec, Oaxaca.- Debido a las indicaciones que está tomando el gobierno municipal, la Jefa del área de panteones Dalina Cruz Salinas informó que se limita el acceso al panteón al momento de sepultar un cuerpo.

Explicó que se restringe el acceso de 6 a 10 personas, y que deben de ser familiares de primera línea, sin embargo todos los acompañantes pueden quedarse en el descanso y al momento de enterrarlo serán pocos los que podrán pasar.

Además, otras de las indicaciones que tienen es que por el momento se suspenden la construcción de nichos, capillas, jardineras, así mismo pidió no acudir a los panteones a visitar una tumba; sin embargo en caso de que vaya una familia, no se le prohíbo el acceso pero solo estarán unos minutos.

Explicó que en las inhumaciones que se han hecho, los familiares si han respetad estas recomendaciones y las cuales han indicado al momento de que acuden a hacer los trámites en la jefatura.

En lo que respecta a la oficina, se sigue dando el servicio correspondiente pero están a puerta cerrada y permiten el paso a un menor número de personas. Recomendó a las personas no acudir a los panteones a visitar la tumba de un familiar, y ya después de esta emergencia podrán acudir

