Cruz Roja Tuxtepec suspende servicios médicos por contingencia de Covid-19

-Paramédicos y voluntarios seguirán brindando servicio de emergencias en ambulancia y rescate

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La delegación de la Cruz Roja emitió un comunicado en el que anuncia el cierre de sus servicios médicos de manera temporal, esto debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, además de que no cuentan con el equipo necesario para hacer frente a esta contingencia.

El documento manifiesta que la Cruz Roja de Tuxtepec es un hospital de segundo nivel y que por no contar con la infraestructura y equipo necesario, decidieron suspender de manera temporal sus servicios médicos, sin embargo los paramédicos y voluntarios seguirán dando el servicio de emergencias en ambulancia y de rescate las 24 horas del día los 365 días del año.

Los servicios que atiendan paramédicos y voluntarios, serán canalizados al IMSS, al ISSSTE o a los Servicios de Salud de Oaxaca, según sea el caso, tal y como lo han venido haciendo, incluso si el paciente quiere ser atendido en una clínica particular, se canalizará a la de su preferencia para que reciba atención médica.

La benemérita institución dijo que las personas mayores de 60 años que prestan sus servicios fueron enviados a sus casas tal y como lo establecen las medidas que han dado a conocer las autoridades sanitarias.

