Clausurarán negocios que no cierren a partir de este viernes en Salina Cruz

El Presidente Municipal Juan Carlos Atecas dijo que a partir de este viernes van a tomas medidas mas drásticas

Redacción/TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- Los negocios del municipio de Salina Cruz que no atiendan la instrucción de cerrar, van a ser clausurados, así lo sentenció el Presidente Municipal de ese lugar, Juan Carlos Atecas, en una entrevista que publicó en la página oficial del ayuntamiento de ese lugar.

El edil istmeño informó que este jueves hicieron recorridos con la policia municipal quienes invitaron a los comercios a cerrar sus cortinas, pero que a partir de este viernes las medidas van a ser mas drásticas a quienes no hagan caso.

Explicó que por un lado la población dice que no hay dinero, pero es contradictorio ver a la gente en una zapateria llena comprando cosas que no son de primera necesidad.

El edil dijo que estas medidas se basan en el decreto federal emitido por el Presidente de la República y se tratan de medidas para evitar la propagación del virus.

Asimismo dijo que no se va a llegar al toque de queda y otras medidas, tal como lo han dicho las autoridades federales, pero si se tiene que actuar para evitar que haya una crisis de salud mas grande.

